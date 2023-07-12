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В РСТ рассказали о привлекательности для туристов круглогодичных морских курортов в России

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Ангелина Шурпина
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что к 2030 году в России на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях создадут круглогодичные морские курорты.
В РСТ рассказали о привлекательности для туристов круглогодичных морских курортов в России
  • Gettyimages.ru
  • © Jorg Greuel

Как отметил специалист, приоритетом при создании является стимулирование внутреннего туризма. Однако, по его словам, эти кластеры будут не только для россиян, но и для гостей из-за рубежа.

Собеседник RT добавил, что на данный момент насчитывается более 75 таких проектов, включая названные. 

«Конечно, они будут привлекательны, тем более охватывают в целом всю страну. Логистика для них абсолютно приемлема, средства в бюджете выделены, государство делает вклад в инфраструктуру, ну а бизнес — в объекты размещения, досуга и всего того, что связано с отдыхом и формированием курортно-туристической территории», — рассказал Барзыкин.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили о том, что к 2030 году в России на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях создадут круглогодичные морские курорты.

На проект планируется выделить 31 млрд рублей частных инвестиций.

Для его реализации необходима соответствующая инфраструктура — инженерные коммуникации, энергетика и подъездные дороги к локациям, а также льготные кредиты. Ключевым показателем проекта Чернышенко назвал количество внутренних поездок. По его словам, они должны составить не менее 140 миллионов к 2030 году.

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