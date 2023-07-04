Исследование: около 42% россиян предпочитают отечественные курорты

Опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir показал, что отечественные курорты занимают первое место (41,8%) по популярности мест для отдыха.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

На втором месте (41%) у россиян — отдых на даче или за городом. Ещё 24,9% опрошенных выбирают остаться дома, а 24% — отправиться в экскурсионную поездку по России.

Зарубежные курорты в качестве идеального отдыха выбрали 19% респондентов.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса сайта kp.ru, 44% россиян верят, что рубль выстоит при любых санкциях, а доллар может скоро исчезнуть.