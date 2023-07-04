Исследование: около 42% россиян предпочитают отечественные курорты
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
На втором месте (41%) у россиян — отдых на даче или за городом. Ещё 24,9% опрошенных выбирают остаться дома, а 24% — отправиться в экскурсионную поездку по России.
Зарубежные курорты в качестве идеального отдыха выбрали 19% респондентов.
Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса сайта kp.ru, 44% россиян верят, что рубль выстоит при любых санкциях, а доллар может скоро исчезнуть.