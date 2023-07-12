В России к 2030 году создадут круглогодичные морские курорты

К 2030 году в России на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях создадут круглогодичные морские курорты, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Также обсудили развитие морских курортов — «Горская» в Санкт-Петербурге и «Приморск» в Запорожской области, предполагающий создание бальнеологического комплекса с гостиницами, кемпингами, ландшафтным парком на берегу Азовского моря», — цитирует сообщение РИА Новости.

На проект планируется выделить 31 млрд рублей частных инвестиций.

Для его реализации необходима соответствующая инфраструктура — инженерные коммуникации, энергетика и подъездные дороги к локациям, а также льготные кредиты. Ключевым показателем проекта Чернышенко назвал количество внутренних поездок. По его словам, они должны составить не менее 140 миллионов к 2030 году.

Ранее опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir показал, что отечественные курорты занимают первое место (41,8%) по популярности мест для отдыха.

Зарубежные курорты в качестве идеального места отдыха выбрали 19% респондентов.