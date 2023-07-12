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Психолог Арутюнян: для безопасного ухода от партнёра стоит вызывать полицейских

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Психолог Зара Арутюнян поделилась советами, как обезопасить себя при расставании с партнёром.
Психолог Арутюнян: для безопасного ухода от партнёра стоит вызывать полицейских
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Говорит Москва».

Как уточнила психолог, собирать вещи лучше пока дома никого нет, при этом стоит позвать друзей на помощь. Специалист посоветовала выбирать для этого мужчин, которые физически способны дать отпор недовольному супругу или сожителю.

«Идеальные свидетели — полиция. Ничто так не отрезвляет гневных и злых мужчин, как человек в форме», — прокомментировала она.

Ранее, по сообщению URA.RU, психолог Анна Дмитриева дала советы, как выйти из отпуска на работу без стресса.

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