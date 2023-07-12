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Нутрициолог Андреева посоветовала снизить потребление фруктов во избежание проблем с зубами

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Нутрициолог Любовь Андреева рассказала, в каком случае фрукты могут нанести вред здоровью зубов.
Нутрициолог Андреева посоветовала снизить потребление фруктов во избежание проблем с зубами
  • Gettyimages.ru
  • © Burke/Triolo Productions

Людям с диабетом или проблемами с поджелудочной железой нужно осторожнее употреблять фрукты из-за содержащейся в них фруктозы, отметила нутрициолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, кислота, содержащаяся во фруктах, может навредить и зубной эмали. Так, например, чрезмерное употребление цитрусовых (апельсины, лимоны) вызывает эрозию эмали.

Андреева советует употреблять свежие и качественные фрукты, чтобы не навредить своему организму.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

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