Нутрициолог Андреева посоветовала снизить потребление фруктов во избежание проблем с зубами

Нутрициолог Любовь Андреева рассказала, в каком случае фрукты могут нанести вред здоровью зубов.

Людям с диабетом или проблемами с поджелудочной железой нужно осторожнее употреблять фрукты из-за содержащейся в них фруктозы, отметила нутрициолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, кислота, содержащаяся во фруктах, может навредить и зубной эмали. Так, например, чрезмерное употребление цитрусовых (апельсины, лимоны) вызывает эрозию эмали.

Андреева советует употреблять свежие и качественные фрукты, чтобы не навредить своему организму.

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