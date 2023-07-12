Песков назвал НАТО наступательным альянсом, несущим агрессию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал НАТО наступательным альянсом, который несёт нестабильность и агрессию.

«Это не альянс, который создавался, задумывался и конструировался с тем, чтобы обеспечивать стабильность и безопасность. Это альянс наступательный. Это альянс, который несёт нестабильность, который несёт агрессию», — сказал он.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что саммит НАТО показал стремление альянса сосредоточить больше войск у границ России.

Как заявил на саммите в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг, если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве потеряет актуальность.