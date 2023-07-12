Песков назвал вбросом утверждения Киева о планах «Вагнера» получить ядерное оружие в июне
- РИА Новости
По его словам, Кремль не располагает подобными данными.
«Похоже на очередной вброс», — сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT заявил, что на фоне попытки мятежа в России посол США в Москве Линн Трейси передавала сигналы, что в Вашингтоне надеются, что ядерное оружие будет в порядке.
10 июля в Кремле сообщили, что Владимир Путин в конце июня встретился с командирами и руководством ЧВК «Вагнер» и основателем компании Евгением Пригожиным. Президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения.
Путин заявлял, что не сомневался в реакции российского народа и поддержке власти 24 июня.