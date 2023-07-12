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Песков назвал вбросом утверждения Киева о планах «Вагнера» получить ядерное оружие в июне

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросом утверждения главы украинской разведки Кирилла Буданова о якобы планах ЧВК «Вагнер» получить ядерные боеприпасы во время попытки вооружённого мятежа в конце июня.
Песков назвал вбросом утверждения Киева о планах «Вагнера» получить ядерное оружие в июне
  • РИА Новости

По его словам, Кремль не располагает подобными данными.

«Похоже на очередной вброс», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT заявил, что на фоне попытки мятежа в России посол США в Москве Линн Трейси передавала сигналы, что в Вашингтоне надеются, что ядерное оружие будет в порядке.

10 июля в Кремле сообщили, что Владимир Путин в конце июня встретился с командирами и руководством ЧВК «Вагнер» и основателем компании Евгением Пригожиным. Президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения.

Путин заявлял, что не сомневался в реакции российского народа и поддержке власти 24 июня.

Подробнее о хронологии событий мятежа — в видео RT.

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