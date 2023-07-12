В июне в России снизились цены на молоко, простоквашу и ряженку
Об этом сообщают «Известия».
Так, по данным компании, цена на молоко, ряженку и простоквашу снизилась на 1—2%.
Однако творог, снежок, сливки и молочные коктейли стали стоить дороже на 1—7% за указанный период.
В АТОЛ также выяснили, что сегмент молочной продукции популярен среди россиян.
«С января 2023 года количество предприятий, занимающихся реализацией молочной продукции, выросло на 31%», — поделилась руководитель проектов по маркировке АТОЛ Евгения Мячкова.
Как ранее сообщало «Радио 1», за первую половину текущего года средняя стоимость поездки на такси в России выросла на 4%.