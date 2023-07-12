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В июне в России снизились цены на молоко, простоквашу и ряженку

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Аналитики компании АТОЛ провели исследование и выяснили, какие продукты стали стоить меньше в июне относительно мая 2023 года, а какие дороже.

Об этом сообщают «Известия».

Так, по данным компании, цена на молоко, ряженку и простоквашу снизилась на 1—2%.

Однако творог, снежок, сливки и молочные коктейли стали стоить дороже на 1—7% за указанный период.

В АТОЛ также выяснили, что сегмент молочной продукции популярен среди россиян.

«С января 2023 года количество предприятий, занимающихся реализацией молочной продукции, выросло на 31%», — поделилась руководитель проектов по маркировке АТОЛ Евгения Мячкова.

Как ранее сообщало «Радио 1», за первую половину текущего года средняя стоимость поездки на такси в России выросла на 4%.

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