Журналистку Милашину выписали из больницы
- Legion-Media
Об этом Венедиктов рассказал в беседе с ТАСС.
«Выписали, чувствует лучше, врачебное периодическое наблюдение», — сказал собеседник агентства.
Ранее Венедиктов сообщил, что Милашина и адвокат Александр Немов находятся в одной из московских больниц. Неизвестные избили их, когда они прибыли в Грозный на приговор по делу Заремы Мусаевой.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разберётся в случившемся, и дал указание найти нападавших.
Подробнее — в материале RT.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.