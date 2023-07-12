Журналистку Милашину выписали из больницы

Журналистку Елену Милашину, на которую было совершено нападение в Чечне, выписали из больницы, сообщил бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов*.

Об этом Венедиктов рассказал в беседе с ТАСС.

«Выписали, чувствует лучше, врачебное периодическое наблюдение», — сказал собеседник агентства.

Ранее Венедиктов сообщил, что Милашина и адвокат Александр Немов находятся в одной из московских больниц. Неизвестные избили их, когда они прибыли в Грозный на приговор по делу Заремы Мусаевой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разберётся в случившемся, и дал указание найти нападавших.

Подробнее — в материале RT.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.