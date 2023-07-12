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Иммунолог Жемчугов рассказал о возможных причинах отравления детей в Орске

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Полина Полетаева
Доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что причиной отравления детей в городе Орске Оренбургской области, предположительно, стал йогурт.
Иммунолог Жемчугов рассказал о возможных причинах отравления детей в Орске
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Специалист отметил, что в молочных продуктах «может развиваться всё, кроме анаэробных микробов».

«Кишечная группа (может развиваться. — RT) полностью. Это говорит о фекальном загрязнении или загрязнении канализационными стоками где-то по ходу технологической линии», — предположил Жемчугов.

Иммунолог отметил, что микробы, вызывающие пищевые токсикоинфекции, «неприхотливые и быстро растут».

«Поэтому в течение суток должен быть диагноз. И лечить уже в соответствии с поставленным микробиологическом диагнозом. Это антибиотики широко спектра действия. В зависимости от возраста, какие детки. Но деткам ещё очень важно компенсировать потерю жидкости. Потому что если это понос и рвота, то потеря жидкости (очень большая. — RT)», — заключил врач.

Ранее мэрия города Орск сообщила, что причиной отравления детей, предположительно, стал йогурт Новотроицкого молокозавода.

Отмечается, что был организован забор биоматериалов для лабораторных исследований.

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