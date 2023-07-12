Замминистра образования и науки Бурятии арестован на 10 суток за нетрезвое вождение
«В ночь с 6 на 7 июля сотрудниками ДПС на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ была остановлена автомашина «Toyota Vitz» под управлением 43-летнего горожанина», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что мужчина отказался от освидетельствования на месте и был доставлен в Республиканский наркологический диспансер.
Экспертиза установила наркотическое опьянение, Цыренжапову было назначено десять суток ареста.
Ранее в Госдуме предложили ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду.