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Замминистра образования и науки Бурятии арестован на 10 суток за нетрезвое вождение

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Заместитель министра образования и науки Бурятии Батор Цыренжапов был арестован на десять суток на езду в состоянии наркотического опьянения, сообщает МВД региона.

«В ночь с 6 на 7 июля сотрудниками ДПС на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ была остановлена автомашина «Toyota Vitz» под управлением 43-летнего горожанина», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что мужчина отказался от освидетельствования на месте и был доставлен в Республиканский наркологический диспансер.

Экспертиза установила наркотическое опьянение, Цыренжапову было назначено десять суток ареста.

Ранее в Госдуме предложили ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду. 

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