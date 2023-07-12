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Платёжный баланс России ушёл в минус впервые за почти три года

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В июне текущего года платёжный баланс России ушёл в отрицательную зону, с дефицитом счёта текущих операций в размере $1,4 млрд, сообщил Центробанк.

Сообщение приводит РБК.

В регуляторе объяснили это объявлением дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта.

Данный показатель продемонстрировал отрицательное значение впервые с августа 2020 года.

3 июля министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что исполнение российского бюджета в 2022 году было одним из лучших за последние годы, несмотря на повышенный объём расходов.

По его словам, все финансовые ограничения, с которыми Россия столкнулась в 2022 году, были оперативно преодолены.

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