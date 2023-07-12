Платёжный баланс России ушёл в минус впервые за почти три года
Сообщение приводит РБК.
В регуляторе объяснили это объявлением дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта.
Данный показатель продемонстрировал отрицательное значение впервые с августа 2020 года.
3 июля министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что исполнение российского бюджета в 2022 году было одним из лучших за последние годы, несмотря на повышенный объём расходов.
По его словам, все финансовые ограничения, с которыми Россия столкнулась в 2022 году, были оперативно преодолены.