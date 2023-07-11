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Силуанов: доходы России от импорта в 2023 году идут хорошими темпами

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что доходы страны от импорта идут выше плана.
Силуанов: доходы России от импорта в 2023 году идут хорошими темпами
  • Gettyimages.ru

«Импорт восстановился более высокими темпами, чем экспортные поступления. Тем не менее плановые доходы от импорта мы перевыполняем, идём хорошими темпами», — цитирует его РИА Новости.

При этом, комментируя вопрос об объёмах торговли в прошлом году, Силуанов отметил, что пока доходы отстают от планов по экспорту.

3 июля он сообщил, что исполнение российского бюджета в 2022 году было одним из лучших за последние годы, несмотря на повышенный объём расходов.

По его словам, все финансовые ограничения, с которыми Россия столкнулась в 2022 году, были оперативно преодолены.

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