Силуанов: доходы России от импорта в 2023 году идут хорошими темпами
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«Импорт восстановился более высокими темпами, чем экспортные поступления. Тем не менее плановые доходы от импорта мы перевыполняем, идём хорошими темпами», — цитирует его РИА Новости.
При этом, комментируя вопрос об объёмах торговли в прошлом году, Силуанов отметил, что пока доходы отстают от планов по экспорту.
3 июля он сообщил, что исполнение российского бюджета в 2022 году было одним из лучших за последние годы, несмотря на повышенный объём расходов.
По его словам, все финансовые ограничения, с которыми Россия столкнулась в 2022 году, были оперативно преодолены.