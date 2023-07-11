Силуанов: доходы России от импорта в 2023 году идут хорошими темпами

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что доходы страны от импорта идут выше плана.

«Импорт восстановился более высокими темпами, чем экспортные поступления. Тем не менее плановые доходы от импорта мы перевыполняем, идём хорошими темпами», — цитирует его РИА Новости.

При этом, комментируя вопрос об объёмах торговли в прошлом году, Силуанов отметил, что пока доходы отстают от планов по экспорту.

3 июля он сообщил, что исполнение российского бюджета в 2022 году было одним из лучших за последние годы, несмотря на повышенный объём расходов.

По его словам, все финансовые ограничения, с которыми Россия столкнулась в 2022 году, были оперативно преодолены.