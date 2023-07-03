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Силуанов назвал исполнение бюджета в 2022 года одним из лучших, несмотря на объём расходов

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Исполнение российского бюджета в 2022 году было одним из лучших за последние годы, несмотря на повышенный объём расходов.
Силуанов назвал исполнение бюджета в 2022 года одним из лучших, несмотря на объём расходов
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Несмотря на повышенный объём расходов, это более 30 трлн рублей, бюджет был исполнен практически с одним из лучших показателей за последние годы», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что все финансовые ограничения, с которыми Россия столкнулась в 2022 году, были оперативно преодолены.

27 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте доходов российского бюджета от несырьевых отраслей.

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