Силуанов назвал исполнение бюджета в 2022 года одним из лучших, несмотря на объём расходов
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Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
«Несмотря на повышенный объём расходов, это более 30 трлн рублей, бюджет был исполнен практически с одним из лучших показателей за последние годы», — цитирует его ТАСС.
Министр добавил, что все финансовые ограничения, с которыми Россия столкнулась в 2022 году, были оперативно преодолены.
27 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте доходов российского бюджета от несырьевых отраслей.