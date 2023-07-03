Силуанов назвал исполнение бюджета в 2022 года одним из лучших, несмотря на объём расходов

Исполнение российского бюджета в 2022 году было одним из лучших за последние годы, несмотря на повышенный объём расходов.

Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Несмотря на повышенный объём расходов, это более 30 трлн рублей, бюджет был исполнен практически с одним из лучших показателей за последние годы», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что все финансовые ограничения, с которыми Россия столкнулась в 2022 году, были оперативно преодолены.

27 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте доходов российского бюджета от несырьевых отраслей.