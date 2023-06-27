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Мишустин заявил о росте доходов бюджета России от несырьевых отраслей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте доходов российского бюджета от несырьевых отраслей.
Мишустин заявил о росте доходов бюджета России от несырьевых отраслей
  • globallookpress.com
  • © Russian Government

Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на непростые внешние условия, удалось сохранить значительную часть положительной динамики... Серьёзно изменилось соотношение источников поступления доходов, что свидетельствует об увеличении роли несырьевых частей экономики», — рассказал премьер.

В качестве примера Мишустин привёл реальный сектор, приток доходов от которого за I квартал текущего года увеличился более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Это означает, что отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают более двух третьих доходов, делают бюджет более устойчивым», — заключил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повышение МРОТ приведёт к росту доходов бюджета всех уровней.

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