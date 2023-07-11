МИД: конфликт на Украине не закончится, пока Запад думает о поражении России руками Киева

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас» заявил, что конфликт на Украине не закончится, пока Запад не откажется от идеи нанести России поражение руками Киева.

© Баранов Владимир/Globallook Press