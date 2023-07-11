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МИД: конфликт на Украине не закончится, пока Запад думает о поражении России руками Киева

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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас» заявил, что конфликт на Украине не закончится, пока Запад не откажется от идеи нанести России поражение руками Киева.
МИД: конфликт на Украине не закончится, пока Запад думает о поражении России руками Киева
  • © Баранов Владимир/Globallook Press

Об этом пишет ТАСС.

«Оно (противостояние на Украине. — RT) будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток», — подчеркнул министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь напомнила о прямой вовлечённости НАТО в конфликт на Украине.

По её словам, именно «НАТО подталкивало киевский режим» к конфликту.

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