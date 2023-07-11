МИД: конфликт на Украине не закончится, пока Запад думает о поражении России руками Киева
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Об этом пишет ТАСС.
«Оно (противостояние на Украине. — RT) будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток», — подчеркнул министр.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь напомнила о прямой вовлечённости НАТО в конфликт на Украине.
По её словам, именно «НАТО подталкивало киевский режим» к конфликту.