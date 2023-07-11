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Захарова напомнила о прямой вовлечённости НАТО в конфликт на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу Al Jazeera вновь напомнила о прямой вовлечённости НАТО в конфликт на Украине.
Захарова напомнила о прямой вовлечённости НАТО в конфликт на Украине
  • Gettyimages.ru

«Вы реально считаете, что НАТО не воюет с Россией? Ведь всё вооружение, все боевики, наёмники, инструкторы, советники, разведывательные данные предоставляются киевскому режиму именно НАТО. Конечно, НАТО вовлечено в эти боевые действия, безусловно», — цитирует её РИА Новости.

Она также добавила, что именно «НАТО подталкивало киевский режим» к конфликту.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен допустил растягивание контрнаступления Украины на «месяцы».

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