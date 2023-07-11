Минобороны: корабли на Керченской переправе могут делать пять-шесть рейсов в сутки

Десантные корабли Черноморского флота оказывают помощь в переправе гражданского транспорта через Керченский пролив.

Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram.

Отмечается, что десантные корабли «Калининград» и «Оленегорский горняк» ВМФ России по обращению Министерства транспорта в пик курортного сезона задействованы для разгрузки Крымского моста со стороны Краснодарского края на случай большого скопления транспорта в направлении полуострова Крым.

Каждый из десантных кораблей способен принять на борт до 40 автомобилей, уточнили в ведомстве.

«В случае необходимости мы можем сделать пять-шесть рейсов в сутки», — добавил представитель ведомства.

7 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что на Керченской паромной переправе заработали два больших десантных корабля.