Минобороны: корабли на Керченской переправе могут делать пять-шесть рейсов в сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram.
Отмечается, что десантные корабли «Калининград» и «Оленегорский горняк» ВМФ России по обращению Министерства транспорта в пик курортного сезона задействованы для разгрузки Крымского моста со стороны Краснодарского края на случай большого скопления транспорта в направлении полуострова Крым.
Каждый из десантных кораблей способен принять на борт до 40 автомобилей, уточнили в ведомстве.
«В случае необходимости мы можем сделать пять-шесть рейсов в сутки», — добавил представитель ведомства.
7 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что на Керченской паромной переправе заработали два больших десантных корабля.