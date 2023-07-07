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На Керченской переправе заработали два больших десантных корабля

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На Керченской паромной переправе заработали два больших десантных корабля, они перевозят гражданские автомобили.
На Керченской переправе заработали два больших десантных корабля
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

Об этом сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе», — сказал он.

Пробка из 260 автомобилей в направлении из Крыма на мост заметно сократилась, в 18:30 длина затора не превышала 300 м, отметил министр.

4 июля российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок у Крымского моста.

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