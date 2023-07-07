На Керченской переправе заработали два больших десантных корабля

На Керченской паромной переправе заработали два больших десантных корабля, они перевозят гражданские автомобили.

Об этом сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе», — сказал он.

Пробка из 260 автомобилей в направлении из Крыма на мост заметно сократилась, в 18:30 длина затора не превышала 300 м, отметил министр.

4 июля российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок у Крымского моста.