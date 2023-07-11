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Хинштейн сообщил о доработках поправок к законопроекту об антидроновых комплексах

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В Госдуме дорабатывают поправки к законопроекту об использовании антидроновых комплексов, заявил глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил о доработках поправок к законопроекту об антидроновых комплексах
  • РИА Новости

«Системы противодействия беспилотникам смогут использовать только силовые ведомства, структуры ведомственной охраны, а также частные охранные организации, которые пройдут соответствующий отбор Росгвардии... Поправки к нашему законопроекту... дорабатываются сейчас на площадке Госдумы», — сообщил он.

Хинштейн назвал преждевременными предложения ряда ведомств о наделении аналогичными полномочиями отраслевых организаций.

По мнению политика, использовать системы противодействия беспилотникам должны только те специалисты, которые имеют нужную подготовку и уровень квалификации.

Ранее гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что все малые ракетные корабли российского ВМФ в перспективе вооружат беспилотниками воздушного и морского базирования.

28 июня в российском Минтрансе заявили, что процедуры организации полётов гражданских беспилотников в России с марта 2024 года будут упрощены.

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