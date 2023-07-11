Хинштейн сообщил о доработках поправок к законопроекту об антидроновых комплексах
- РИА Новости
«Системы противодействия беспилотникам смогут использовать только силовые ведомства, структуры ведомственной охраны, а также частные охранные организации, которые пройдут соответствующий отбор Росгвардии... Поправки к нашему законопроекту... дорабатываются сейчас на площадке Госдумы», — сообщил он.
Хинштейн назвал преждевременными предложения ряда ведомств о наделении аналогичными полномочиями отраслевых организаций.
По мнению политика, использовать системы противодействия беспилотникам должны только те специалисты, которые имеют нужную подготовку и уровень квалификации.
Ранее гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что все малые ракетные корабли российского ВМФ в перспективе вооружат беспилотниками воздушного и морского базирования.
28 июня в российском Минтрансе заявили, что процедуры организации полётов гражданских беспилотников в России с марта 2024 года будут упрощены.