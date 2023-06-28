Минтранс: процедуры организации полётов гражданских дронов в России упростят в 2024 году
- РИА Новости
«Правительство РФ продолжает создавать условия для развития беспилотной авиации. С 1 марта 2024 года для гражданских беспилотников будут упрощены процедуры организации полётов», — цитирует ведомство РИА Новости.
Уточняется, что соответствующие изменения внесены в федеральные правила использования воздушного пространства и утверждены.
По новым правилам разрешается запускать БПЛА над населёнными пунктами на высоте до 150 м от земли или водоёма в светлое время суток.
Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года.