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Минтранс: процедуры организации полётов гражданских дронов в России упростят в 2024 году

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Российский Минтранс заявил, что процедуры организации полётов гражданских беспилотников в России с марта 2024 года будут упрощены.
Минтранс: процедуры организации полётов гражданских дронов в России упростят в 2024 году
  • РИА Новости

«Правительство РФ продолжает создавать условия для развития беспилотной авиации. С 1 марта 2024 года для гражданских беспилотников будут упрощены процедуры организации полётов», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что соответствующие изменения внесены в федеральные правила использования воздушного пространства и утверждены.

По новым правилам разрешается запускать БПЛА над населёнными пунктами на высоте до 150 м от земли или водоёма в светлое время суток.

Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года.

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