Кабмин России утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

Российское правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«В течение ближайших шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников», — отмечается в заявлении.

Как указывается в сообщении правительства, соответствующая цель заложена в Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года, а также на перспективу до 2035 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области Росгвардия и учебный центр «Пустельга» открыли курсы подготовки операторов дронов-камикадзе для участия в спецоперации.