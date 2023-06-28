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Кабмин России утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

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Российское правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года.
Кабмин России утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте кабмина.

«В течение ближайших шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников», — отмечается в заявлении.

Как указывается в сообщении правительства, соответствующая цель заложена в Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года, а также на перспективу до 2035 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области Росгвардия и учебный центр «Пустельга» открыли курсы подготовки операторов дронов-камикадзе для участия в спецоперации.

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