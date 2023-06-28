Кабмин России утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
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Об этом говорится на сайте кабмина.
«В течение ближайших шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников», — отмечается в заявлении.
Как указывается в сообщении правительства, соответствующая цель заложена в Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года, а также на перспективу до 2035 года.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области Росгвардия и учебный центр «Пустельга» открыли курсы подготовки операторов дронов-камикадзе для участия в спецоперации.