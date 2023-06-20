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Росгвардия открыла в Подмосковье курсы подготовки операторов дронов для участия в СВО

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В Московской области Росгвардия и учебный центр «Пустельга» открыли курсы подготовки операторов дронов-камикадзе для участия в спецоперации.
Росгвардия открыла в Подмосковье курсы подготовки операторов дронов для участия в СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первый выпуск операторов беспилотников уже прошёл на базе одной из воинских частей Росгвардии в Подмосковье. Подготовку организовали при содействии областной Общественной палаты. Программу подготовки разработал учебный центр «Пустельга».

Первыми выпускниками стали военнослужащие ведомства, представители Вооружённых сил Российской Федерации и других силовых структур.

Подготовку прошли не только пилоты дронов, но и инструкторы FPV-систем для групп, выполняющих задачи в зоне СВО.

Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.

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