Росгвардия открыла в Подмосковье курсы подготовки операторов дронов для участия в СВО
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Первый выпуск операторов беспилотников уже прошёл на базе одной из воинских частей Росгвардии в Подмосковье. Подготовку организовали при содействии областной Общественной палаты. Программу подготовки разработал учебный центр «Пустельга».
Первыми выпускниками стали военнослужащие ведомства, представители Вооружённых сил Российской Федерации и других силовых структур.
Подготовку прошли не только пилоты дронов, но и инструкторы FPV-систем для групп, выполняющих задачи в зоне СВО.
Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.