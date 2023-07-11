Кинолог Голубев порекомендовал не кормить собак мороженым
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Мороженое содержит молоко, которое животное не может переварить, объяснил кинолог в беседе с РИАМО.
Вместе с тем, по словам Голубева, теобромин, содержащийся в шоколаде и его производных, является ядом для собак. Вещество может накапливаться в организме животного в токсичных концентрациях и влиять на ЖКТ и сердце.
Кинолог советует приготовить мороженое самостоятельно: заморозить влажный корм, овощное пюре в резиновой игрушке или мясной бульон с добавлением моркови или тыквы. По словам Голубева, такое лакомство не навредит собаке, а поможет животному охладиться в жару.
Ранее в беседе с «Радио 1» Владимир Голубев рассказал о принципах дрессуры собак.