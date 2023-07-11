Матвиенко назвала военным преступлением поставку кассетных боеприпасов Украине

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала планы западных стран поставить кассетные боеприпасы Украине.

Спикер Совфеда отметила, что Запад и НАТО не заинтересованы в мирном разрешении конфликта, а только в его затягивании, эскалации.

Она добавила, что, по мнению российской стороны, совсем беспрецедентным, преступным решением является поставка кассетных боеприпасов на Украину.

Также Матвиенко подчеркнула, что данное решение будет считаться военным преступлением, противоречащим всем международным документам.

Ранее представитель МИД России Захарова заявила, что очередные поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине.

Американский президент Джо Байден до этого заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.