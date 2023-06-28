Захарова: очередные поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине
- РИА Новости
Об этом она сообщила во время брифинга.
По её словам, это безответственные шаги, результатом подобных действий являются многочисленные жертвы, в том числе среди мирного населения.
Также она высказалась об инициативе Киева о проведении так называемого глобального саммита мира.
«Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал», — отметила Захарова.
Ранее представитель МИД Захарова заявила, что агрессивный курс США и НАТО может привести к прямому столкновению ядерных держав.