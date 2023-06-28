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Захарова: очередные поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что очередные поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине.
Захарова: очередные поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине
  • РИА Новости

Об этом она сообщила во время брифинга. 

По её словам, это безответственные шаги, результатом подобных действий являются многочисленные жертвы, в том числе среди мирного населения.

Также она высказалась об инициативе Киева о проведении так называемого глобального саммита мира.

«Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал», — отметила Захарова.

Ранее представитель МИД Захарова заявила, что агрессивный курс США и НАТО может привести к прямому столкновению ядерных держав.

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