Захарова: очередные поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что очередные поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине.

Об этом она сообщила во время брифинга.

По её словам, это безответственные шаги, результатом подобных действий являются многочисленные жертвы, в том числе среди мирного населения.

Также она высказалась об инициативе Киева о проведении так называемого глобального саммита мира.

«Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал», — отметила Захарова.

Ранее представитель МИД Захарова заявила, что агрессивный курс США и НАТО может привести к прямому столкновению ядерных держав.