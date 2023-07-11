Путин назвал своевременным повышение уровня суверенитета России в банковском секторе
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Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.
Костин подчеркнул, что российский банковский сектор в данный момент чувствует себя надёжно.
«То, что Вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло», — цитирует Путина РИА Новости.
Глава государства указал на своевременное повышение уровня суверенитет, учитывая негативные последствия, которые нарастают в американской банковской системе.
Ранее Костин высказал мнение, что в данный момент в США происходит крупнейший с 2008 года банковский кризис.