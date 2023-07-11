Путин назвал своевременным повышение уровня суверенитета России в банковском секторе

Российский президент Владимир Путин заявил, что повышение уровня суверенитета России в банковском секторе произошло вовремя.

Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.

Костин подчеркнул, что российский банковский сектор в данный момент чувствует себя надёжно.

«То, что Вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства указал на своевременное повышение уровня суверенитет, учитывая негативные последствия, которые нарастают в американской банковской системе.

Ранее Костин высказал мнение, что в данный момент в США происходит крупнейший с 2008 года банковский кризис.