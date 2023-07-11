Глава ВТБ Костин: в США сейчас происходит крупнейший с 2008 года банковский кризис
- Gettyimages.ru
Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединённых Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года», — цитирует Костина РИА Новости.
По его мнению, этот кризис уже начал распространяться на европейские страны.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что начавшийся в США долговой кризис не переживут около 250 банков.