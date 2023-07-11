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Глава ВТБ Костин: в США сейчас происходит крупнейший с 2008 года банковский кризис

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Глава ВТБ Андрей Костин высказал мнение, что в данный момент в Соединённых Штатах происходит крупнейший с 2008 года банковский кризис.
Глава ВТБ Костин: в США сейчас происходит крупнейший с 2008 года банковский кризис
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединённых Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года», — цитирует Костина РИА Новости.

По его мнению, этот кризис уже начал распространяться на европейские страны.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что начавшийся в США долговой кризис не переживут около 250 банков.

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