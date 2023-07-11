Первый большой десантный корабль доставил десятки гражданских машин в Крым

В Крым прибыл первый большой десантный корабль (БДК) и доставил десятки гражданских автомобилей на полуостров из Тамани.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что корабли начали перевозить автомобили на Керченской переправе из-за огромных пробок. Пробки появились из-за огромного количества туристов с начала июля со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост.

Ранее стало известно, что в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту скопилось более 1300 автомобилей.

Также вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств России» Алексан Мкртчян в интервью «Радио 1» дал несколько советов, как комфортнее всего добраться до российских курортов.