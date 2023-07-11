Первый большой десантный корабль доставил десятки гражданских машин в Крым
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что корабли начали перевозить автомобили на Керченской переправе из-за огромных пробок. Пробки появились из-за огромного количества туристов с начала июля со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост.
Ранее стало известно, что в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту скопилось более 1300 автомобилей.
Также вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств России» Алексан Мкртчян в интервью «Радио 1» дал несколько советов, как комфортнее всего добраться до российских курортов.