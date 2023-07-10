Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1310 машин
- РИА Новости
По данным на 10:00, в очереди со стороны Тамани находилось 1310 транспортных средств.
«Время ожидания — около шести часов. Со стороны Керчи затруднений нет», — сказано в сообщении.
4 июля российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок у Крымского моста.
7 июля на Керченской паромной переправе заработали два больших десантных корабля, они перевозят гражданские автомобили.