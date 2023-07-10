Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1310 машин

В очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту скопилось более 1300 автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал, посвящённый ситуации вокруг транспортного перехода.

РИА Новости

По данным на 10:00, в очереди со стороны Тамани находилось 1310 транспортных средств. «Время ожидания — около шести часов. Со стороны Керчи затруднений нет», — сказано в сообщении. 4 июля российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок у Крымского моста. 7 июля на Керченской паромной переправе заработали два больших десантных корабля, они перевозят гражданские автомобили.