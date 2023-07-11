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Минздрав Пермского края: состояние девочки, которую поджёг подросток, остаётся крайне тяжёлым

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В Минздраве Пермского края сообщили о состоянии 15-летней девочки, которую облил горючей смесью и поджёг подросток. У несовершеннолетней обожжено 90% кожи.
Минздрав Пермского края: состояние девочки, которую поджёг подросток, остаётся крайне тяжёлым
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Девочка, которую вечером 10 июля доставили в Пермь на вертолёте санавиации, находится в крайне тяжёлом состоянии», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что по решению Октябрьского районного суда в Перми подростка, пытавшегося сжечь 15-летнюю девочку, отправили в СИЗО на два месяца.

Также «Радио 1» передавало, что в Ростовской области подросток скончался во время спарринга на пляже.

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