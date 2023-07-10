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Пытавшегося сжечь 15-летнюю девочку пермского подростка отправили в СИЗО

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По решению Октябрьского районного суда в Перми подростка, пытавшегося сжечь 15-летнюю девочку, отправили в СИЗО на два месяца.
Пытавшегося сжечь 15-летнюю девочку пермского подростка отправили в СИЗО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный портал Октябрьского городского округа ProCHAD.

По одной из версий, подростки употребляли алкоголь. Когда девочка потеряла сознание, юноша решил, что она умерла. Он облил её горючей смесью и поджёг. 

Сейчас девочка в тяжёлом состоянии находится в больнице.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Искитиме Новосибирской области продлили арест подростку, который убил сводную сестру после ссоры с отчимом.

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