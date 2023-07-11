РИА Новости: группу пропавших туристов в Пермском крае видели живыми

Туристическую группу, пропавшую во время сплава в Пермском крае, очевидцы видели в 30 км до конца маршрута, все были живы и здоровы.

Об этом РИА Новости заявили в экстренных службах региона.

«Группу туристов видели возле села Безгодово, 30 км до конца маршрута. Все живы и здоровы. На реке сухие перекаты, поэтому они идут медленно», — сказал собеседник.

Вместе с этим Министерство территориальной безопасности региона сообщило, что туристов 10 июля видел егерь в районе Грузинского моста.

Ранее в МЧС заявили, что группа туристов из 22 человек, 11 из которых дети, пропала в Пермском крае на сплаве по реке Усьве.

Гид-проводник по Пермскому краю Александр Остапенко в беседе с RT рассказал о сложностях маршрута на реке Усьва.