Гид-проводник Остапенко: причина задержки группы в Перми связана с падением уровня воды

Гид-проводник по Пермскому краю Александр Остапенко в беседе с RT рассказал о сложностях маршрута на реке Усьва, где пропали 22 туриста, среди которых 11 детей.

«Сейчас в Пермском крае — жара, и очень сильно упал уровень воды. Соответственно, я считаю, что причина задержки группы в том, что они не могут пройти этот маршрут из-за того, что нет воды. А связь там теряется из-за того, что там достаточно дикие места», — считает он.

По словам Остапенко, несколько лет назад была аналогичная ситуация с низким уровнем воды и жарой.

«Просто они застряли. Переживать, что случилась трагедия, не стоит, там нет таких опасных участков воды. Чуть-чуть проплыли, и приходится катамаран тащить им», — добавил проводник.

Ранее в МЧС заявили, что группа туристов из 22 человек, 11 из которых дети, пропала в Пермском крае на сплаве по реке Усьве.