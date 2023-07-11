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В Пермском крае пропала группа туристов с 11 детьми

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В МЧС заявили, что группа туристов из 22 человек, 11 из которых дети, пропала в Пермском крае на сплаве по реке Усьве.
В Пермском крае пропала группа туристов с 11 детьми
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

«Факт подтверждаем. Пока у нас только информация от заявителя, поскольку группа была не зарегистрирована, мы не обладаем всей необходимой информацией для поисков, поэтому сейчас всё уточняется и параллельно осуществляется поиск», — сообщили в управлении МЧС.

Как указывает агентство, ранее местные СМИ сообщали о пропаже группы из 22 человек, в том числе 11 детей. 9 июля они должны были прибыть в посёлок Усьва, но так и не вышли на связь.

Ранее в МЧС сообщили о спасении седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке в Бурятии.

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