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В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края

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Спасатели нашли группу из восьми туристов из Краснодарского края, которые потерялись в горах Карачаево-Черкесии.

Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

«Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили группу туристов из Краснодарского края», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что все туристы живы, медицинская помощь путешественникам не требуется.

Ранее в горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края.

Две недели назад в горах Карачаево-Черкесии пропала группа туристов из Москвы.

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