В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края
Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
«Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили группу туристов из Краснодарского края», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что все туристы живы, медицинская помощь путешественникам не требуется.
Ранее в горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края.
Две недели назад в горах Карачаево-Черкесии пропала группа туристов из Москвы.