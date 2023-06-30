В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края

Спасатели в горах Карачаево-Черкесии ищут группу туристов из Краснодарского края, состоящую из восьми человек, которые не выходят на связь.

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

«Группа туристов в составе 20 человек из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озёр в посёлок Архыз Зеленчукского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы разделились и пошли в разных направлениях. Группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске.

«Группа из восьми человек не выходит на связь, их местонахождение спасателям не известно», — заявили в ведомстве.

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