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В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края

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Спасатели в горах Карачаево-Черкесии ищут группу туристов из Краснодарского края, состоящую из восьми человек, которые не выходят на связь.

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального ГУ МЧС России. 

«Группа туристов в составе 20 человек из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озёр в посёлок Архыз Зеленчукского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы разделились и пошли в разных направлениях. Группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске.

«Группа из восьми человек не выходит на связь, их местонахождение спасателям не известно», — заявили в ведомстве.

Ранее в Бурятии спасатели нашли девушку, которая заблудилась и провела в лесу 18 дней.

В марте более полутора десятков человек заблудились на льду озера Байкал из-за плохой погоды.

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