За неделю в России зафиксировали 3,9 тыс. случаев COVID-19
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«Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей на 9,5%. Зарегистрировано 3,9 тыс. случаев заболевания», —цитирует заявление ТАСС.
Уточняется, что доминирующими остаются геноварианты штамма коронавируса «омикрон».
Ранее врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с Общественной службой новостей заявил, что коронавирус значительно «снизил градус активности», но останется ещё на долгие годы.