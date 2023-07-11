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За неделю в России зафиксировали 3,9 тыс. случаев COVID-19

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В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что за неделю в России зафиксировали 3,9 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
За неделю в России зафиксировали 3,9 тыс. случаев COVID-19
  • Gettyimages.ru

«Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей на 9,5%. Зарегистрировано 3,9 тыс. случаев заболевания», —цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что доминирующими остаются геноварианты штамма коронавируса «омикрон».

Ранее врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с Общественной службой новостей заявил, что коронавирус значительно «снизил градус активности», но останется ещё на долгие годы.

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