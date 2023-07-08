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Эпидемиолог Пшеничная заявила, что коронавирус может спровоцировать аутоиммунную патологию

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Перенесённая коронавирусная инфекция может спровоцировать развитие аутоиммунной патологии. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Эпидемиолог Пшеничная заявила, что коронавирус может спровоцировать аутоиммунную патологию
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«COVID-19, как и другие ОРВИ, может послужить триггером развития аутоиммунной патологии, к которой есть предрасположенность организма», — приводит РИА Новости заявление.

Пшеничная добавила, что коронавирус может спровоцировать ранее дремавшие или медленно и незаметно для человека развивавшиеся болезни.

Ранее врач-педиатр, иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с Общественной службой новостей заявил, что коронавирус значительно «снизил градус активности», но останется ещё на долгие годы.

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