Собянин рассказал о развитии детского здравоохранения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе модернизации детского здравоохранения в столице.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на блог мэра.

Собянин отметил, что в 2010 году в Москве проживали порядка 1,8 млн детей и подростков в возрасте до 18 лет. По его словам, к настоящему моменту детское население Москвы выросло до 2,3 млн плюс 500 тыс. новорождённых.

В столице специалисты улучшают материально-техническую базу, а также строят детские поликлиники, больницы и перинатальные центры.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о работе перинатального центра больницы имени Л.А. Ворохобова.