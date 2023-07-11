Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести в России «Отцовскую карту»
«Предлагаю ввести «Отцовскую карту». Речь идёт о выделении двух тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с «Пушкинской картой», — цитирует РИА Новости Чернышова.
Он отметил, что данные деньги нельзя будет потратить на другие нужды.
Спикер добавил, что направил соответствующее предложение министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
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