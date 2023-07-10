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Астролог Шустина назвала присущие разным знакам зодиака отцовские качества

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Астролог Евгения Шустина рассказала, какими отцами являются представители разных знаков зодиака.
Астролог Шустина назвала присущие разным знакам зодиака отцовские качества
  • Gettyimages.ru
  • © MoMo Productions

Среди Раков больше всего заботливых отцов, которые опекают даже выросших детей и гордятся всеми их достижениями, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

Тельцы, Скорпионы и Девы требовательны, они ответственно и серьёзно относятся к своим отцовским обязанностям. Козероги требуют от детей уважения к себе и почитания семейных традиций и правил.

По словам астролога, Стрельцы стремятся обеспечить детям будущее, а Водолеи постоянно выдумывают для них игры и развлечения.

Близнецы в отношении с детьми делают ставку на дружеское общение и всестороннее развитие. Отцы-Овны с удовольствием занимаются с детьми тем, чем увлекаются сами.

Весы всегда защищают детей и учитывают их интересы. Львы — любящие, щедрые отцы, однако в ответ они ждут благодарности. В свою очередь, отцы-Рыбы стараются развивать в детях творческие способности, отметила Шустина.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что объятия способны снизить уровень стресса и поднять настроение.

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