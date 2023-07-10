Астролог Шустина назвала присущие разным знакам зодиака отцовские качества

Астролог Евгения Шустина рассказала, какими отцами являются представители разных знаков зодиака.

Среди Раков больше всего заботливых отцов, которые опекают даже выросших детей и гордятся всеми их достижениями, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

Тельцы, Скорпионы и Девы требовательны, они ответственно и серьёзно относятся к своим отцовским обязанностям. Козероги требуют от детей уважения к себе и почитания семейных традиций и правил.

По словам астролога, Стрельцы стремятся обеспечить детям будущее, а Водолеи постоянно выдумывают для них игры и развлечения.

Близнецы в отношении с детьми делают ставку на дружеское общение и всестороннее развитие. Отцы-Овны с удовольствием занимаются с детьми тем, чем увлекаются сами.

Весы всегда защищают детей и учитывают их интересы. Львы — любящие, щедрые отцы, однако в ответ они ждут благодарности. В свою очередь, отцы-Рыбы стараются развивать в детях творческие способности, отметила Шустина.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что объятия способны снизить уровень стресса и поднять настроение.