СК России расследует очередные факты жестокого обращения ВСУ с российскими военнопленными

Следователи Следственного комитета России расследуют очередные факты жестокого обращения со стороны ВС Украины с российскими военнопленными.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Как рассказал российский доброволец, находившийся в плену у украинских националистов, перед приездом украинского журналиста его избивали и угрожали убить.

По его словам, это было сделано, чтобы записать его признание в том, что ВС России наносят удары по мирному населению Украины.

Российский доброволец также заявил, что ВСУ гонят пленных перед наступающими киевскими подразделениями на Запорожском направлении для «разминирования», чтобы погибали они, а не украинские военные.

«Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка», — сообщили в ведомстве.

31 марта в Управлении верховного комиссара по правам человека ООН заявили, что с 24 февраля 2022 года зафиксирован 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей из-за действий силовиков Украины.

В мае Следственный комитет России сообщил, что украинские боевики вырезали скандинавский символ на груди военного из России, попавшего в плен в октябре 2022 года. Мужчина впоследствии был вызволен из плена.