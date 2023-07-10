Узнать больше

СК России расследует очередные факты жестокого обращения ВСУ с российскими военнопленными

Короткая ссылка
Следователи Следственного комитета России расследуют очередные факты жестокого обращения со стороны ВС Украины с российскими военнопленными.
СК России расследует очередные факты жестокого обращения ВСУ с российскими военнопленными
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Как рассказал российский доброволец, находившийся в плену у украинских националистов, перед приездом украинского журналиста его избивали и угрожали убить.

По его словам, это было сделано, чтобы записать его признание в том, что ВС России наносят удары по мирному населению Украины.

Российский доброволец также заявил, что ВСУ гонят пленных перед наступающими киевскими подразделениями на Запорожском направлении для «разминирования», чтобы погибали они, а не украинские военные.

«Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка», — сообщили в ведомстве.

31 марта в Управлении верховного комиссара по правам человека ООН заявили, что с 24 февраля 2022 года зафиксирован 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей из-за действий силовиков Украины.

В мае Следственный комитет России сообщил, что украинские боевики вырезали скандинавский символ на груди военного из России, попавшего в плен в октябре 2022 года. Мужчина впоследствии был вызволен из плена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить