Аналитик Проценко объяснила важность запуска программы долгосрочных сбережений россиян
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«Долгосрочные сбережения граждан — потенциально очень привлекательный инструмент для инвестиций. Он будет под особым контролем государства ввиду высокой социальной значимости. Традиционно высокая конкуренция в секторе при относительно стабильном курсе рубля позволит людям получать доходы значительно выше годовой инфляции», — рассказала эксперт.
Ранее Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений россиян.
Отмечается, что участие в программе реализуется на добровольной основе.
Для участия необходимо заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами сроком не менее 15 лет.