Аналитик Проценко объяснила важность запуска программы долгосрочных сбережений россиян

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко прокомментировала в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным закона о запуске программы долгосрочных сбережений российских граждан с 1 января 2024 года.

«Долгосрочные сбережения граждан — потенциально очень привлекательный инструмент для инвестиций. Он будет под особым контролем государства ввиду высокой социальной значимости. Традиционно высокая конкуренция в секторе при относительно стабильном курсе рубля позволит людям получать доходы значительно выше годовой инфляции», — рассказала эксперт.

Ранее Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений россиян.

Отмечается, что участие в программе реализуется на добровольной основе.

Для участия необходимо заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами сроком не менее 15 лет.