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Российские вузы за год возглавили пятеро финалистов конкурса «Лидеры России»

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Пять финалистов конкурса «Лидеры России» в этом году стали ректорами российских университетов.
Российские вузы за год возглавили пятеро финалистов конкурса «Лидеры России»
  • РИА Новости

Как сообщает «Взгляд», финалист трека «Наука» конкурса «Лидеры России» Вадим Захаров стал ректором нового Уфимского университета науки и технологий, ещё один участник конкурса Юрий Марфин возглавил Тихоокеанский госуниверситет, Александр Мирошниченко — Южно-Уральский медицинский университет, Александр Самардак — Сахалинский госуниверситет, Юрий Зазуля — Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

Ранее шесть финалистов конкурса «Лидеры возрождения» получили назначения в ДНР.

В марте сообщалось, что участники «Лидеров возрождения» приняли участие в открытии Года педагога.

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