Российские вузы за год возглавили пятеро финалистов конкурса «Лидеры России»

Пять финалистов конкурса «Лидеры России» в этом году стали ректорами российских университетов.

Как сообщает «Взгляд», финалист трека «Наука» конкурса «Лидеры России» Вадим Захаров стал ректором нового Уфимского университета науки и технологий, ещё один участник конкурса Юрий Марфин возглавил Тихоокеанский госуниверситет, Александр Мирошниченко — Южно-Уральский медицинский университет, Александр Самардак — Сахалинский госуниверситет, Юрий Зазуля — Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

Ранее шесть финалистов конкурса «Лидеры возрождения» получили назначения в ДНР.

В марте сообщалось, что участники «Лидеров возрождения» приняли участие в открытии Года педагога.