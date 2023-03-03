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Участники «Лидеров возрождения» приняли участие в открытии Года педагога

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Финалист конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» Юлия Кожановская и полуфиналист конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» Дмитрий Богомолов приняли участие в открытии Года педагога и наставника в России.
Участники «Лидеров возрождения» приняли участие в открытии Года педагога
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Feingersh

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Мы каждый день в своих регионах видим подвиги людей вне зависимости от профессий. И учителя не исключение», — заявила Кожановская.

Богомолов, со своей стороны, отметил, что Год педагога имеет большое значение для новых российских регионов.

«Среди учителей немало опытных, но им самим нужны наставники, которые смогут помочь войти в российскую систему образования», — сказал он.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области повысят зарплаты педагогам.

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