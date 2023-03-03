Участники «Лидеров возрождения» приняли участие в открытии Года педагога
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
«Мы каждый день в своих регионах видим подвиги людей вне зависимости от профессий. И учителя не исключение», — заявила Кожановская.
Богомолов, со своей стороны, отметил, что Год педагога имеет большое значение для новых российских регионов.
«Среди учителей немало опытных, но им самим нужны наставники, которые смогут помочь войти в российскую систему образования», — сказал он.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области повысят зарплаты педагогам.