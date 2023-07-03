Шесть финалистов конкурса «Лидеры возрождения» получили назначения в ДНР
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Об этом сообщает газета «Взгляд».
В частности, Анна Богатырёва получила повышение до ведущего специалиста по связям с общественностью, а Марина Борисюк стала советником главы ДНР.
Алексей Бурцев занял должность главного специалиста Территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по ДНР.
«На сегодняшний день уже 30 человек были назначены. Это и есть главная цель конкурса — усиление всех сфер республики с помощью компетентных специалистов и талантливых руководителей, которые готовы работать на благо ДНР», — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
В марте сообщалось, что участники «Лидеров возрождения» приняли участие в открытии Года педагога.