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Шесть финалистов конкурса «Лидеры возрождения» получили назначения в ДНР

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В ДНР прошла четвёртая волна назначений финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Новые должности получили шесть финалистов.
Шесть финалистов конкурса «Лидеры возрождения» получили назначения в ДНР
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Взгляд».

В частности, Анна Богатырёва получила повышение до ведущего специалиста по связям с общественностью, а Марина Борисюк стала советником главы ДНР.

Алексей Бурцев занял должность главного специалиста Территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по ДНР.

«На сегодняшний день уже 30 человек были назначены. Это и есть главная цель конкурса — усиление всех сфер республики с помощью компетентных специалистов и талантливых руководителей, которые готовы работать на благо ДНР», — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

В марте сообщалось, что участники «Лидеров возрождения» приняли участие в открытии Года педагога.

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