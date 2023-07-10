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Минпромторг назвал Нижегородскую область лучшим регионом по господдержке промышленности

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Нижегородская область возглавила рейтинг Минпромторга в номинации «Нормативно-правовая база региона, региональные меры господдержки и институты развития».
Минпромторг назвал Нижегородскую область лучшим регионом по господдержке промышленности
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Как сообщило ИА «Время Н», регион также вошёл в десятку лучших в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации.

Отмечается, что награду Нижегородской области вручил заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

«Для нас рейтинг — это не просто способ определить самых лучших в реализации промполитики. Это возможность выявить наиболее результативные практики и подходы, которые ощутимо влияют на промышленный потенциал», — сказал вице-премьер.

Также телеканал «360» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщал, что Подмосковье заняло второе место в России в рейтинге эффективности промышленной политики. Рейтинг огласили в Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром».

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