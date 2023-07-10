Московская область заняла второе место в России по эффективности промышленной политики

Московская область заняла второе место в России в рейтинге эффективности промышленной политики. Рейтинг огласили в Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьёва.

По словам главы Подмосковья, большую роль играют новые форматы и льготы.

«Фонд развития промышленности, промышленная ипотека, light industrial (помещения для размещения лёгких производств. — RT) — всё то, что сегодня реально работает», — уточнил он.

Первое место в рейтинге заняла Москва, а третье — Башкортостан.

Воробьёв также пояснил, что в отрасли работают более 480 тыс. человек.

Кроме того, он выделил роль экспорта в развитии отрасли.

«Мы считаем важным найти способы сделать экспорт ещё более понятным, доступным нашим предприятиям — как большим, так и малым», — заключил губернатор.

Ранее «Радио 1» сообщало, что земельные участки в аренду в Подмосковье по региональной программе «Земля за 1 рубль» за полгода получили 36 компаний.