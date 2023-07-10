В России до 2026 года запретили взыскание просроченных долгов по кредитам в новых регионах

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает до 2026 года взыскание просроченных долгов с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Это касается кредитов и займов, которые были получены жителями в банках или микрофинансовых организациях.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что законом в целях защиты прав и интересов жителей новых российских регионов вводится запрет до 1 января 2026 года на деятельность по возврату просроченной задолженности по обязательствам, которые возникли до 30 сентября прошлого года.

Данный запрет не будет распространяться на долги между физлицами (в пределах 50 тыс. рублей), а также на долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам индивидуальных предпринимателей.

Закон вступит в силу через десять дней после опубликования.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки к законопроекту, согласно которому временно запрещается взыскивать долги с жителей новых регионов по кредитам и займам, которые были получены в банках и МФО.